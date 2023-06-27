УПЛ оголосила арбітра минулого сезону: третя нагорода для переможця

Представники клубів української Прем'єр-ліги обрали найкращого рефері сезону 2022/23. Нею стала Катерина Монзуль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Прем'єр-ліга продовжила підсумовувати заповнені клубами анкети. У них вони обрали найкращих тренера, арбітра, футболіста, воротаря і молодого виконавця минулого сезону.
Переможницею у номінації Арбітр року стала Монзуль. 41-річна харків'янка набрала 19 рейтингових балів. Вона суттєво випередили головних конкурентів – дніпровця Віталія Романова (11 очок), а також свого земляка Анатолія Абдулу та мукачівця Ярослава Козика (по 9).
У сезоні 2022/23 Монзуль відсудила 16 матчів Прем'єр-ліги. У них вона показала 58 жовтих і 10 червоних карток. Також арбітриня, для якої перемога в номінації стала третьою у кар'єрі, 10 разів призначила одинадцятиметрові.
Напередодні керманич "Зорі" ван Леувен був визнаний тренером сезону Прем'єр-ліги. За нього проголосувала більшість клубів УПЛ. Підопічні нідерландця до останнього претендували на місце в кваліфікації Ліги чемпіонів, але задовольнилися "бронзою".
До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.
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