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УПЛ обрала тренера та футболіста туру: хто взяв нагороди

Фото: Едуардо Герреро продовжив запалювати в УПЛ (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга назвала переможців у номінаціях найкращому тренеру та найкращому гравцеві 23-го туру в елітному дивізіоні чемпіонату України. Призи дісталися представникам луганської "Зорі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Нападник Едуардо Герреро – футболіст 23-го туру в Прем'єр-лізі. Панамець набрав два пункти за системою гол+пас у протистоянні з одеським "Чорноморцем".

"Дев'ятка" луганців вийшов у стартовому складі та відкрив рахунок на 16-й хвилині матчу. З меж штрафного майданчика Герреро замкнув передачу Бражка після помилки оборони "моряків". А в другому таймі панамський нападник допоміг відзначитися Русину.

Натомість найкращим тренером став керманич "Зорі" Патрік ван Леувен. Луганці під його орудою після тріумфу над одеситами (3:1) впевнено посідають 3-тє місце в турнірній таблиці УПЛ. Відрив від "Динамо" становить п'ять пунктів.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги знову обирала Експертна рада. До неї увійшли відомі українські фахівці – Леонід Буряк, Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

До слова, раніше Setanta Sports анонсувала припинення співпраці з УПЛ після сезону 2022/23.

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