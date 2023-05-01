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УПЛ выбрала тренера и футболиста тура: кто взял награды

Фото: Эдуардо Герреро продолжил зажигать в УПЛ (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига назвала победителей в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 23-го тура в элитном дивизионе чемпионата Украины. Призы достались представителям луганской "Зари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Нападающий Эдуардо Герреро – футболист 23-го тура в Премьер-лиге. Панамец набрал два пункта по системе гол+пас в противостоянии с одесским "Черноморцем".

"Девятка" луганцев вышел в стартовом составе и открыл счет на 16-й минуте матча. Из пределов штрафной Герреро замкнул передачу Бражко после ошибки обороны "моряков". А во втором тайме панамский нападающий помог отличиться Русину.

Наилучшим же тренером стал наставник "Зари" Патрик ван Леувен. Луганчане с ним во главе после триумфа над одесситами (3:1) уверенно занимают 3-е место в турнирной таблице УПЛ. Отрыв от "Динамо" составляет пять пунктов.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги снова выбирал Экспертный совет. В него вошли известные украинские специалисты – Леонид Буряк, Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

К слову, ранее Setanta Sports анонсировала прекращение сотрудничества с УПЛ после сезона 2022/23.

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