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УПЛ: "Оболонь" драматично не втримала перемогу над "Чорноморцем"

Фото: "Моряки" набрали очко в столиці (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Київська "Оболонь" розписала нічию з одеським "Чорноморцем" у 18-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Оболонь" – "Чорноморець" – 1:1

Голи: Краснопір, 74 – Штогрін, 84

 

У перші півгодини "пивовари" змарнували три нагоди відкрити рахунок. Спершу Слободян пробив повз стійку з півкола штрафного. Далі Краснопір зі середньої дистанції відправив м'яч вище поперечини. А згодом Прокопенко дивом не влучив у дальній кут після помилки кіпера Варакути.

"Моряки" й далі виглядали на полі інертними. Натомість хавбек "Оболоні" Мединський до перерви двічі хрестоматійно зміщався з флангу в центр і намагався поцілити під поперечину. У першому випадку м'яч зрикошетив від оборонця, у другому – Варакута перевів на кутовий.

У другій половині столичний колектив знову виглядав переконливіше. Лише майстерність воротаря "Чорноморця" завадила забити Краснопіру головою після передачі Слободяна, а Суханову – після перехоплення. Але на 74-й хвилині не виручив і Варакута, коли Вишневський після проходу флангом віддав у центр штрафного, де Краснопір зупинив м'яч і влучно пробив.

Проте, втриматиму перемогу "пивоварам" не судилося. Через десять хвилин після пропущеного м'яча одесити відігралися завдяки стандарту. Це Штогрін головою замкнув навіс Авагімяна від кутового прапорця на правому фланзі – 1:1 у підсумку.

"Чорноморець" залишився на 9-й сходинці (23 очки). Натомість "Оболонь" йде на 14-й позиції (15 пунктів). У наступному турі обом командам доведеться зіграти проти грандів – "моряки" зустрінуться з київським "Динамо", а "пивовари" протистоятимуть "Дніпру-1".

До слова, раніше "Шахтар" не зміг здолати "Олександрію" на виїзді.

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