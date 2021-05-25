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В УПЛ назвали дату начала сезона 2021-2022

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Украина, Вторник 25 мая 2021 17:00
В УПЛ назвали дату начала сезона 2021-2022 Фото: названа дата начала сезона 2021-2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Новый сезон украинской Премьер-лиги по футболу должен начаться 24 июля. В этот день будет разыгран Суперкубок Украины, а уже на следующий день начнется собственно чемпионат.

Об этом в интервью fanday.net сказал директор УПЛ Евгений Дикий.

Он отметил, что сейчас относительно старта нового сезона сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом.

"Базовая дата начала сезона - 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины. Уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат. Исключение будет касаться только участников Суперкубка, Динамо и Шахтера. Поединки первого тура с участием этих команд будут перенесены после консультации с самими клубами", - пояснил Дикий.

Напомним, 13 мая киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины, одолев в финале турнира луганскую "Зарю". Победный матч принес киевлянам 37-й кубковый трофей в истории "Динамо". Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу стал вторым тренером в истории украинского футбола, который выиграл Кубок Украины с двумя разными командами. До этого под руководством Луческу этот турнир несколько раз выиграл "Шахтер".

Также "бело-синие" стали чемпионами УПЛ, опередив "горняков" на 11 очков.

В прошлом году "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер" - 3:1.

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