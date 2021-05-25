В УПЛ назвали дату начала сезона 2021-2022

Новый сезон украинской Премьер-лиги по футболу должен начаться 24 июля. В этот день будет разыгран Суперкубок Украины, а уже на следующий день начнется собственно чемпионат.

Об этом в интервью fanday.net сказал директор УПЛ Евгений Дикий.

Он отметил, что сейчас относительно старта нового сезона сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом.

"Базовая дата начала сезона - 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины. Уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат. Исключение будет касаться только участников Суперкубка, Динамо и Шахтера. Поединки первого тура с участием этих команд будут перенесены после консультации с самими клубами", - пояснил Дикий.