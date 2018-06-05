УПЛ назвала кращого гравця і тренера сезону-2017/18

Завершилося опитування між представниками клубів
Українська Прем'єр-ліга за підсумками опитування між представниками клубів назвала лауреатів футбольного сезону-2017/2018 в п'яти номінаціях. Про це інформує офіційний сайт організації.
Кращим тренером чемпіонату України визнаний наставник "Динамо" Олександр Хацкевич, а кращим футболістом - півзахисник "Шахтаря" Марлос.
Серед воротарів поза конкуренцією виявився голкіпер "гірників" Андрій Пятов, а нагорода кращого молодого футболіста дісталася 20-річному півзахиснику "біло-синіх" Віктору Циганкову.
Арбітром номер один визнаний львів'янин Юрій Можаровський.
Почесні призи будуть їм вручені перед матчем за Суперкубок України 21 липня.