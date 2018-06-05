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УПЛ назвала кращого гравця і тренера сезону-2017/18

НовиниСпорт    05.06.2018 - 15:35
Фото: лауреати у п'яти номінаціях (upl.ua)
Фото: лауреати у п'яти номінаціях (upl.ua)

Завершилося опитування між представниками клубів

Українська Прем'єр-ліга за підсумками опитування між представниками клубів назвала лауреатів футбольного сезону-2017/2018 в п'яти номінаціях. Про це інформує офіційний сайт організації.

Кращим тренером чемпіонату України визнаний наставник "Динамо" Олександр Хацкевич, а кращим футболістом - півзахисник "Шахтаря" Марлос.

Серед воротарів поза конкуренцією виявився голкіпер "гірників" Андрій Пятов, а нагорода кращого молодого футболіста дісталася 20-річному півзахиснику "біло-синіх" Віктору Циганкову.

Арбітром номер один визнаний львів'янин Юрій Можаровський.

Почесні призи будуть їм вручені перед матчем за Суперкубок України 21 липня.

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Теги публікації: Динамо, Шахтар, Чемпионат Украины, тренер, УПЛ, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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