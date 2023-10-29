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УПЛ: "Минай" не зміг виграти битву аутсайдерів, ЛНЗ розгромив "Оболонь"

Фото: Команда Олега Дулуба влаштував розгром у Черкасах (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Черкаський ЛНЗ упевнено здолав київську "Оболонь", а закарпатський "Минай" розійшовся миром із рівненським "Вересом" у 12-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

ЛНЗ – "Оболонь" – 3:0

Голи: Ковальов, 30, Шестаков, 56, Наумець, 89

"Минай" – "Верес" – 0:0

Вилучення: Шарай, 90+1 (В, друга жовта картка)

 

 

ЛНЗ у домашньому протистоянні з "пивоварами" виглядали переконливіше зі стартових хвилин. Гол черкащан на 30-й хвилині став логічним наслідком переваги. Допоміг стандарт – Бойко подав штрафний з лівого флангу, Хобленко продовжив на дальню стійку, а там Ковальов випередив Мороза.

Після перерви підопічні Олега Дулуба забили ще двічі. На початку другої половини в боротьбі Хобленка з Османом м'яч відскочив до Шестакова. Той з лінії штрафного майданчика поклав сферу точно під ліву стійку. А під завісу зустрічі той же Хобленко з Олійником розігнали контратаку, на фініші якої Наумець з рикошетом відправив м'яч у сітку.

На Закарпатті в перші півгодини ініціативою володів "Верес". Рівняни змарнували кілка нагод забити. На 8-й хвилині кіпер "Миная" Бандура виграв дуель віч-на-віч із Шараєм, перевівши удар останнього в стійку. Згодом він парирував два удари суперників упродовж однієї атаки, а потім упіймав постріл Кучеренка зі середньої дистанції.

Далі нагадали про себе в атаці закарпатці. Твердохліб діагональним ударом струсонув поперечину. Натомість з пострілом Вишневського впорався воротар. А ще його один удар із лінії воріт виніс оборонець. Та поступово запал обох команд згас і матч докотився до нульової нічиєї на користь конкурентів у боротьбі за виживання.

"Верес" і "Минай" залишилися на останній і передостанній сходинках турнірної таблиці відповідно. Рівняни набрали 7 очок, а закарпатці – всього 5 пунктів. Натомість ЛНЗ завдяки перемозі здобув 12 балів і зрівнявся з "Оболонню" над зоною вильоту.

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів від УЄФА.

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