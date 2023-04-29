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УПЛ: "Минай" зіграв унічию з "Металістом 1925"

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Закарпатська область, Субота 29 квітня 2023 15:06
УПЛ: "Минай" зіграв унічию з "Металістом 1925" Фото: "Минай" не зміг здобути перемогу вдома (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю завершилося протистояння на Закарпатті між "Минаєм" і харківським "Металістом 1925" у рамках 23-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Минай" – "Металіст 1925" – 1:1

Голи: Вітенчук, 72 (пенальті) – Безуглий, 52

Обидві команди грали обережно на старті зустрічі. Фактично закарпатці та харків'яни відіграли без жодного моменту півгодини. Лише на 30-й хвилині Вачіберадзе зі штрафного розім'яв голкіпера господарів Бандуру. А ще за кілька хвилин Бичек трохи не встиг, щоб замкнути дальню стійку.

"Минай" відповів ударом Горіна головою по центру воріт – Сидоренко без проблем забрав м'яч. А перед перервою лише дивом не забив Вишневський, який зіграв на добиванні після удару Немчанінова.

Зате на старті другої половини "Металіст 1925" повів у рахунку. У боротьбі після подачі кутового Безуглий відірвався від Горіна та відправив м'яч у верхній кут. Стандарт виконав Вачіберадзе.

Закарпатці отямилися хвилин за 15. Спершу перспективний простріл Твердохліба в останній момент подалі виніс Курило. А на 70-й зусиллями хавбека господарі заробили пенальті. До позначки підійшов Вітенчук і розвів м'яч і воротаря по різних кутах – 1:1 у підсумку.

До слова, напередодні "Динамо" з Шовковським на чолі обіграло "Металіст" у більшості.

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