УПЛ: "Минай" удома відібрав очки в "Зорі"

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Минай" – "Зоря" – 1:1

Голи: Вітенчук, 25 (пенальті) – В. Волошин, 16

Активніше зустріч розпочали господарі. Спершу Твердохліб перевірив пильність кіпера ударом головою з кількох метрів, а згодом Ралюченко відправив м'яч повз дев'ятку з вигідної позиції. Тим несподіванішим став гол "Зорі".

Луганці повели в рахунку на 16-й хвилині. Це Волошин отримав передачу від Батагова перед півколом штрафного майданчика та поклав м'яч у нижній кут воріт закарпатців. Бандура врятувати "Минай" не зумів.

Пропущений м'яч змусив господарів заграти попереду ще активніше. Буквально за кілька хвилин Вишневський пробив повз ворота з меж штрафного. А на екваторі тайму Джордан збив Твердохліба та "привіз" гостям пенальті. До позначки підійшов Вітенчук і холоднокровно відправив м'яч у кут – 1:1.

Перед перервою і на старті другої половини "Минай" змарнував ще кілька нагод. Ось Твердохліб на добиванні не влучив у порожні ворота. Далі Дмитрук не зміг завершити перспективний простріл Булези. Потім після удару того ж Дмитрука м'яч пролетів поруч із дев'яткою, а постріл Вітенчука парирував Турбаєвський.

Натомість "Зоря" за весь другий тайм запам'яталася лише одним моментом. На початку 45-хвилинки Антюх успішно зіграв у відборі та вирішив відразу бити. Однак, м'яч пройшов поруч зі стійкою. Зрештою, жодна з команд більше не забила.

Нічийний підсумок залишив обидві команди в нижній половині турнірної таблиці УПЛ. Луганці набрали 5 пунктів і йдуть на 10-й сходинці. Натомість закарпатці мають в активі лише 2 очки та опинилися на передостанній позиції.