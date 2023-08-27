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УПЛ: "Минай" дома отобрал очки у "Зари"

Фото: Вадим Витенчук сравнял счет с пенальти (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Закарпатский "Минай" расписал ничью с луганской "Зарей" в пятом туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Минай" – "Заря" – 1:1

Голы: Виттенчук, 25 (пенальти) – В. Волошин, 16

 

Более активно встречу начали хозяева. Сначала Твердохлеб проверил бдительность кипера ударом головой с нескольких метров, а затем Ралюченко отправил мяч мимо девятки с выгодной позиции. Тем неожиданнее стал гол "Зари".

Луганчане повели в счете на 16-й минуте. Это Волошин получил передачу от Батагова перед полукругом штрафной и уложил мяч в нижний угол ворот закарпатцев. Бандура спасти "Минай" не сумел.

Пропущенный мяч заставил хозяев заиграть еще активнее. Буквально через несколько минут Вишневский пробил мимо ворот из пределов штрафной. А на экваторе тайма Джордан сбил Твердохлеба и "привез" гостям пенальти. К отметке подошел Витенчук и хладнокровно отправил мяч в угол – 1:1.

Перед перерывом и на старте второй половины "Минай" упустил еще несколько возможностей. Вот Твердохлеб на добивании не попал в пустые ворота. Дальше Дмитрук не смог завершить перспективный прострел Булезы. Затем после удара того же Дмитрука мяч пролетел рядом с девяткой, а выстрел Витенчука парировал Турбаевский.

"Заря" за весь второй тайм запомнилась лишь одним моментом. В начале 45-минутки Антюх успешно сыграл в отборе и решил сразу бить. Мяч, однако, прошел рядом со штангой. В конце концов ни одна из команд больше не забила.

Ничейный результат оставил обе команды в нижней половине турнирной таблицы УПЛ. Луганчане набрали 5 пунктов и идут на 10-й строчке. Закарпатцы в свою очередь имеют в активе только 2 очка и оказались на предпоследней позиции.

К слову, накануне "Полесье" неожиданно разгромило "Александрию" на выезде.

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