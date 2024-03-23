УПЛ: "Минай" сенсаційно переграв ЛНЗ

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур (перенесений матч)

ЛНЗ – "Минай" – 1:2

Голи: Бар, 90+3 – Кораблін, 33, Устименко, 59

У стартові півгодини перспективнішими виглядали атаки закарпатців. Кораблін у дебюті розім'яв Пенькова небезпечним ударом у дев'ятку. Натомість прямий удар Вакули зі штрафного зі середньої дистанції став легкою здобиччю голкіпера.

А на 33-й хвилині "Минай" вийшов уперед. Це Кораблін підстеріг помилку Ковальова, ввірвався в штрафний майданчик і влучно пробив у ближній кут. Фарт Пенькова на цьому моменті закінчився.

На старті другої половини команди обмінялися напівнагодами. Закарпатці Вітенчук і Корнійчук вдвох не змогли розібратися з Пеньковим. У відповідь Яшарі завдав потужного пострілу з-за меж штрафного – воротар "Миная" перевів м'яч на кутовий.

Наступний небезпечний випад гостей завершився голом. Команда Желько Любеновіча розіграли зразкову комбінацію. На фініші Семотюк віддав передачу під удар у межах штрафного, а Устименко без перешкод відправив м'яч у сітку воріт ЛНЗ.

Черкащани намагалися відігратися у фінальні півгодини. Класний постріл Наумця після зміщення в центр парирував Кемкін. Ще кілька спроб господарів самовіддано заблокували оборонці "Миная". Каплієнко ж із убивчої позиції пробив вище воріт. Та лише в доданий час Бар головою замкнув навіс зі стандарту – 1:2 у підсумку.

"Минай" з другою перемогою навесні значно покращив шанси на збережння прописки в еліті. Закарпатці набрали 13 очок і досі йдуть на останній сходинці, але до зони перехідних матчів залишилося лише три пункти. Натомість ЛНЗ – на 8-й позиції (25 очок).