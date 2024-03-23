УПЛ: "Минай" сенсационно переиграл ЛНЗ

Украина, Премьер-лига, 17-й тур (перенесенный матч)

ЛНЗ – "Минай" – 1:2

Голы: Бар, 90+3 – Кораблин, 33, Устименко, 59

В стартовые полчаса более перспективными выглядели атаки закарпатцев. Кораблин в дебюте размял Пенькова опасным ударом в девятку. Прямой удар Вакулы со штрафного со средней дистанции стал легкой добычей голкипера.

А на 33-й минуте "Минай" вышел вперед. Это Кораблин подкараулил ошибку Ковалева, ворвался в штрафную и точно пробил в ближний угол. Фарт Пенькова на этом моменте закончился.

На старте второй половины команды обменялись полувозможностями. Закарпатцы Витенчук и Корнийчук вдвоем не смогли разобраться с Пеньковым. В ответ Яшари нанес мощный выстрел из-за пределов штрафной – вратарь "Миная" перевел мяч на угловой.

Следующий опасный выпад гостей завершился голом. Команда Желько Любеновича разыграла образцовую комбинацию. На финише Семотюк отдал передачу под удар в пределах штрафной, а Устименко беспрепятственно отправил мяч в сетку ворот ЛНЗ.

Черкащане пытались отыграться в финальные полчаса. Классный выстрел Наумца после смещения в центр парировал Кемкин. Еще несколько попыток хозяев самоотверженно заблокировали защитники "Миная". Каплиенко же с убийственной позиции пробил выше ворот. Но только в добавленное время Бар головой замкнул навес со стандарта – 1:2 в итоге.

"Минай" со второй победой весной значительно улучшил шансы на сохранение прописки в элите. Закарпатцы набрали 13 очков и до сих пор идут на последней строчке, но до зоны переходных матчей осталось всего три пункта. ЛНЗ – на 8-й позиции (25 очков).