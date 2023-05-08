УПЛ: "Минай" переміг "Ворсклу" та покинув зону перехідних матчів

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Минай" – "Ворскла" – 2:0

Голи: Петько, 45+1, Твердохліб, 90+5

Активний початок зустрічі доволі швидко змінився позиційною боротьбою між двома штрафними майданчиками. Фактично до середини тайму полтавці лише двічі потурбували оборону господарів. Обидва рази в центрі подій опинився Сефері. Спершу він пробив над поперечиною, а потім із гострого кута поцілив у руки кіперу.

Натомість "Минай" створив трохи більше. Зокрема, Булеза зі штрафного пробив поруч зі стійкою. Натомість Твердохліб із вигідної позиції не зміг влучити в площину воріт. А на 40-й хвилині він же відправив м'яч над воротами метрів із 15-ти.

Та все ж закарпатці пішли на перерву лідером. У доданий арбітром час підопічні Володимира Шарана скористалися затяжною атакою, упродовж якої оборона "Ворскли" так і не змогла винести м'яч подалі. Сфера відскочила до Петька, а той у дотик пробив Ісенка.

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Полтавець Степанюк зі штрафного пробив у стінку, а воротар "Ворскли" парирував небезпечний удар невтомного Твердохліба. А згодом Ісенко ледь не "привіз" м'яч у власні ворота, пропустивши сферу під ногою – підстрахувала стійка.

Новий спалах активності стався в районі 70-ї хвилини. Спершу хавбек гостей Нестеренко з центру штрафного майданчика пробив у руки Бандурі. У відповідь "Минай" міг забивати вдруге, але Твердохліб програв дуель воротарю після втечі з центра поля.

Зрештою, найактивніший закарпатець таки оформив гол. На п'ятій доданій хвилині він головою ефектно замкнув навіс Булези та встановив остаточний результат. Завдяки домашньому успіху "Минай" покинув зону вильоту. Команда Шарана набрала 26 очок і піднялася на 12-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.