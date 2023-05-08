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УПЛ: "Минай" победил "Ворсклу" и покинул зону переходных матчей

Фото: Закарпатцы обыграли гостей из Полтавы (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Домашней победой закарпатского "Миная" завершился матч 25-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Минай" – "Ворскла" – 2:0

Голы: Петько, 45+1, Твердохлеб, 90+5

Активное начало встречи довольно быстро сменилось позиционной борьбой между двумя штрафными площадками. Фактически к середине тайма полтавчане лишь дважды потревожили оборону хозяев. Оба раза в центре событий оказался Сефери. Сначала он пробил выше ворот, а затем с острого угла попал в руки киперу.

"Минай" создал немного больше. В частности, Булеза со штрафного пробил рядом со штангой. В свою очередь Твердохлеб из выгодной позиции не смог попасть в створ ворот. А на 40-й минуте он отправил мяч над перекладиной метров с 15-ти.

И все же закарпатцы ушли на перерыв лидером. В добавленное арбитром время подопечные Владимира Шарана воспользовались затяжной атакой, во время которой оборона "Ворсклы" так и не смогла вынести мяч подальше. Сфера отскочила к Петько, а тот в касание пробил Исенко.

На старте второй половины команды обменялись моментами. Полтавец Степанюк со штрафного пробил в стенку, а вратарь "Ворсклы" парировал опасный удар неутомимого Твердохлеба. А впоследствии Исенко едва не "привез" мяч в свои ворота, пропустив сферу под ногой – подстраховала штанга.

Новая вспышка активности произошла в районе 70-й минуты. Сначала хавбек гостей Нестеренко из центра штрафной пробил в руки Бандуре. В ответ "Минай" мог забивать во второй раз, но Твердохлеб проиграл дуэль вратарю после побега с центра поля.

В конце концов, самый активный закарпатец оформил гол. На пятой добавленной минуте он головой эффектно замкнул навес Булезы и установил окончательный результат. Благодаря домашнему успеху "Минай" покинул зону вылета. Команда Шарана набрала 26 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

К слову, ранее "Динамо" минимально одолело "Кривбасс" в Кривом Роге.

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