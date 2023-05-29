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УПЛ: "Металіст" вилетів до Першої ліги, "Рух" несподівано переграв "Чорноморець"

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Понеділок 29 травня 2023 17:22
УПЛ: "Металіст" вилетів до Першої ліги, "Рух" несподівано переграв "Чорноморець" Фото: "Моряки" були не надто "рухливими" вдома (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Ще чотири матчі 29-го туру Прем'єр-ліги завершилися в різних куточках України. Перемоги здобули криворізький "Кривбас", львівський "Рух", петровський "Інгулець" і закарпатський "Минай".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 29-й тур

"Металіст 1925" – "Кривбас" – 0:2

Голи: Задерака, 46, Кораблін, 90+4

"Чорноморець" – "Рух" – 1:3

Голи: Паньків, 45+2 (автогол) – Соломон-Отабор, 18, Климчук, 29, 64

"Львів" – "Інгулець" – 0:2

Голи: Ковальов, 52 (пенальті), Сітало, 71

"Металіст" – "Минай" – 1:2

Голи: Демченко, 36 – Вишневський, 61, Паламар, 65 (пенальті)

Команда Юрія Вернидуба здолала "Металіст 1925" завдяки голам на старті та фініш другої половини. Відкрив рахунок "Кривбас" зусиллями Задераки, який вчасно зреагував на рикошет від Курила та відправив м'яч у дев'ятку. А на 90+4-й хвилині самотній Кораблін замкнув на дальній стійці простріл Капіча.

Тим часом львів'яни шокували "Чорноморець" двома голами в стартові півгодини. Спершу Соломон-Отабор отримав пас у межах штрафного, прокинув на хід і ввігнав у дальній кут. А згодом Климчук зумів заштовхати м'яч за лінію у боротьбі з оборонцем після прострілу Підгурського.

"Моряки" повернулися до гри перед перервою – Кузик розрядив гармату з-за меж штрафного, а м'яч облизав стійку та від спини кіпера Паньківа влетів у ворота. Утім, на початку другої половини Климчук перехопив необачну передачу, прибрав замахом воротаря і відправив м'яч у порожні.

Друга 45-хвилинка стала фатальною для "Львова". Гості з Петрова не змогли підібрати ключі до воріт у першому таймі, але повели на 52-й хвилині завдяки реалізованому Ковальовим пенальті. У середині ж тайму Сітало виграв другий поверх під час навісу та головою спрямував м'яч у кут – 0:2 у підсумку.

Нарешті "Минай" здобув вольову перемогу над харківським колективом. "Металіст" відкрив рахунок під завісу першого тайму – Демченко з ударної позиції поцілив у дальній кут. Та в другій половині закарпатці перевернули все за 5 хвилин. Вишневський у хаосі біля воріт харків'ян виявився найспритнішим, а Паламар реалізував одинадцятиметровий за гру рукою.

Результати звітного туру неабияк загострили боротьбу за виживання. Так. "Металіст" остаточно вилетів до Першої ліги. А ось на два місця в зоні перехідних матчів залишилося 7 (!) претендентів. Відносно спокійно можуть почуватися "Минай" і "Колос", які набрали по 33 очки. Натомість "Металіст 1925", "Рух" та "Інгулець" мають по 31-му балу.

До слова, київське "Динамо" розгромило "Верес" із трьома голами в другому таймі.

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