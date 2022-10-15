УПЛ: "Металіст 1925" завершив бойовою нічиєю матч проти "Львова"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Металіст 1925" – "Львів" – 2:2

Голи: Мартинюк, 5 (пенальті), Русин, 22 – Бугай, 8, Безуглий, 66 (автогол)

Вилучення: Мартинюк, 88 (М, друга жовта картка)

Після затримки початку матчу внаслідок повітряної тривоги команди довго не запрягали. Уже на 5-й хвилині Мартинюк розвів м'яч і голкіпер "Львова" по різних кутах, виконуючи пенальті. Та галичани відповіли миттєво – Шишка прострілив уздовж воріт харків'ян, а Бугай замкнув дальню стійку.

Такий бурхливий старт прогнозовано призвів до затишшя на полі. Першим оговтався "Металіст 1925". У середині першого тайму харків'яни знову вийшли вперед. Це Русин отримав пас партнера перед карною зоною "Львова", підробив м'яч і лівою технічно закрутив сферу в дальній кут.

Перед перервою номінальні господарі могли закріпити власну перевагу. Борячук вирвався на оперативний простір і прокинув м'яч повз воротаря, який вибіг на перехоплення. Проте, форвард харків'ян не влучив у площину воріт.

Натомість зі стартом другої половини активніше в атаці заграли львів'яни. Той же Бугай пробив над воротами, а удар Полегенька з рикошетом став здобиччю кіпера "Металіста 1925".

Зрівняв же рахунок "Львів" на 66-й хвилині. Бусько прострілив із правого флангу, а центрбек харків'ян Безуглий, намагаючись перервати атаку гостей, зрізав м'яч у власні ворота – 2:2!

Могли галичани і перемогу вирвати. Проте, Бойко зі стандарту трохи не докрутив м'яч у дальній кут, і той влучив у стійку. Зрештою, команди завершили поєдинок із нічийним рахунком.