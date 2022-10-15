УПЛ: "Металлист 1925" завершил боевой ничьей матч против "Львова"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Металлист 1925" – "Львов" – 2:2

Голы: Мартынюк, 5 (пенальти), Русин, 22 – Бугай, 8, Безуглый, 66 (автогол)

Удаление: Мартынюк, 88 (М, вторая желтая карточка)

После задержки начала матча в результате воздушной тревоги команды долго не запрягали. Уже на 5-й минуте Мартынюк развел мяч и голкипер "Львова" по разным углам, исполняя пенальти. Но галичане ответили мгновенно – Шишка прострелил вдоль ворот харьковчан, а Бугай замкнул дальнюю стойку.

Такой бурный старт прогнозируемо привел к затишью на поле. Первым пришел в себя "Металлист 1925". В середине первого тайма харьковчане снова вышли вперед. Это Русин получил пас партнера перед штрафной зоной "Львова", подработал мяч и левой технично закрутил сферу в дальний угол.

Перед перерывом номинальные хозяева могли закрепить собственное преимущество. Борячук вырвался на оперативное пространство и пробросил мяч мимо вратаря, выбежавшего на перехват. Однако форвард харьковчан не попал в створ ворот.

Со стартом второй половины активнее в атаке заиграли львовяне. Тот же Бугай пробил над воротами, а удар Полегенько с рикошетом стал добычей кипера "Металлиста 1925".

Сравнял же счет "Львов" на 66-й минуте. Бусько прострелил с правого фланга, а центрбек харьковчан Безуглый, пытаясь прервать атаку гостей, срезал мяч в свои ворота – 2:2!

Могли галичане и победу вырвать. Однако Бойко со стандарта немного не докрутил мяч в дальний угол, и тот попал в штангу. В конце концов команды завершили поединок с ничейным счетом.