УПЛ: "Львів" у меншості вирвав перемогу над "Минаєм"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур (перенесений матч)

"Минай" – "Львів" – 0:1

Гол: Васильєв, 90+2

Вилучення: Шишка, 40 (Л, друга жовта картка)

Стартували команди жваво, хоча й до небезпечних ситуацій у перші 15 хвилин справа не доходила. Сяка-така напруга біля воріт обох команд виникала хіба що при стандартах, але воротарі "Миная" та "Львова" діяли впевнено в цих епізодах.

Справді цікавий момент виник аж на 26-й хвилині. Це нападник "містян" Бугай вирвався на побачення з Пеньковим, але не зміг переграти кіпера закарпатців у ближньому бою. Більше того, в зіткненні з воротарем він травмувався і змусив штаб "Львова" провести вже другу вимушену заміну.

Першим на полі з'явився Михайло Шишка. Та замість ролі джокера хавбек обрав амплуа антигероя. На 37-й хвилині він отримав перший "гірчичник", а всього за три хвилини з таким пасивом стрибнув двома ногами в підкат проти Вітенчука, отримав другу жовту та пішов відпочивати достроково.

Лише в більшості "Минай" вперше створив небезпечний момент. Перед перервою Горін у падінні пробив головою повз стійку після навісу Хахльова зі штрафного. А на старті другої половини Кулієв якимось дивом не влучив у дальній кут після передачі Твердохліба, хоча голкіпер вже був безсилим...

У середині тайму команди обмінялися моментами. Львів'янин Ременяк зіграв на підборі та класно пробив під поперечину з лінії штрафного (Пеньков перевів м'яч на кутовий), а закарпатець Хахльов перевірив пильність Пономаренка діагональним ударом із кута карної зони.

Попри очікування, організувати фінальний штурм "Минай" не зміг. Не допоміг і вихід досвідченого бомбардира Селезньова. Натомість "Львів" вирвав 3 очки в доданий арбітром час. "Містяни" розіграли штрафний, м'яч опинився у Васильєва перед воротарським майданчиком, той підробив сферу й потужно пробив під поперечину!

Ця перемога стала для "Львова" прем'єрною у нинішньому сезоні. В активі галичан тепер 4 очки та 9-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. "Минай" – поруч із такою ж кількістю балів.