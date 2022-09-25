УПЛ: "Львов" в меньшинстве вырвал победу над "Минаем"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 1-й тур (перенесенный матч)

"Минай" – "Львов" – 0:1

Гол: Васильев, 90+2

Удаление: Шишка, 40 (Л, вторая желтая карточка)

Стартовали команды живо, хотя и до опасных ситуаций в первые 15 минут дело не доходило. Кое-какое напряжение у ворот обеих команд возникало разве что при стандартах, но вратари "Миная" и "Львова" действовали уверенно в этих эпизодах.

Действительно интересный момент возник на 26-й минуте. Это нападающий "горожан" Бугай вырвался на свидание с Пеньковым, но не смог переиграть кипера закарпатцев в ближнем бою. Более того, в столкновении с вратарем он травмировался и заставил штаб Львова провести уже вторую вынужденную замену.

Первым на поле появился Михаил Шишка. Но вместо роли джокера хавбек выбрал амплуа антигероя. На 37-й минуте он получил первый "горчичник", а всего через три минуты с таким пассивом прыгнул двумя ногами в подкат против Витенчука, получил вторую желтую и ушел отдыхать досрочно.

Лишь в большинстве "Минай" впервые создал опасный момент. Перед перерывом Горин в падении пробил головой мимо стойки после навеса Хахлева со штрафного. А на старте второй половины Кулиев каким-то чудом не попал в дальний угол после передачи Твердохлеба, хотя голкипер уже был бессилен...

В середине тайма команды обменялись моментами. Львовянин Ременяк сыграл на подборе и классно пробил под перекладину с линии штрафной (Пеньков перевел мяч на угловой), а закарпатец Хахлев проверил бдительность Пономаренко диагональным ударом с угла штрафной.

Несмотря на ожидания, организовать финальный штурм "Минай" не смог. Не помог и выход опытного бомбардира Селезнева. "Львов" же вырвал 3 очка в добавленное арбитром время. "Горожане" разыграли штрафной, мяч оказался у Васильева перед вратарской, тот подработал сферу и мощно пробил под перекладину!

Эта победа стала для Львова премьерной в нынешнем сезоне. В активе галичан теперь 4 очка и 9-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Минай" – рядом с таким же количеством баллов.