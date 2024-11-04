ЛНЗ з камбеком переграв "Зорю" та оформив першу гостьову перемогу в сезоні Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Зоря" – ЛНЗ – 1:2

Голи: Мічін, 25 – Топалов, 60, Молло, 80

На київському стадіоні "Динамо" зустрілись сусіди в таблиці УПЛ. В активі обох суперників було по 15 очок. "Зоря", що грала в статусі господаря, перебувала на 7-й сходинці. ЛНЗ – на 8-й через гіршу різницю забитих та пропущений м'ячів.

Активніше гру почали гості. Гравці ЛНЗ більше володіли м'ячем та намагаються знайти можливості для проведення своїх атак. Найактивнішим у ці хвилини був форвард черкасців Момо. Він тричі небезпечно атакував ворота "Зорі" і голкіперу луганців Турбаєвському довелося попрацювати, щоб м'яч не опинився в сітці.

Такий стан речей тривав хвилини до 20-ї, а потім луганці вирівняли гру. І навіть забили. Атаку організував і завершив Мічін. Він зіграв в стінку з Башічем, отримавши пас у відповідь, пробив несильно, але влучно повз голкіпера ЛНЗ Кучеренка.

Цей гол ніби вибив черкасців з колії. Від попередньої переваги не залишилось й сліду. Гравці команди не могли віддати два-три точних паси поспіль – гра повністю розвалилась. "Зоря" наприкінці тайму виглядала трохи краще, проте особливої небезпеки теж не створила.

Після перерви ЛНЗ значно додав. Команда сміливо і дещо ризиковано пішла вперед, часто оголюючи захисні зони. І така тактика зрештою принесла результат. На 60-й хвилині захист "Зорі" залишив без нагляду Момо, той пробив приблизно з 11-метрової позначки. Турбаєвський постріл парирував, але на добивання першим встиг Топалов.

Успіх надихнув гостей, яких нічия, схоже, не влаштовувала. Тепер вже "здулася" "Зоря", а футболісти ЛНЗ продовжували атакувати. Значно посилив гру, Ейнел, який вийшов на заміну. Саме він на 80-й хвилині протягнув м'яч у штрафному суперника, з незручного положення завдав удару, який парирував Турбаєвський. Але другим темпом пробив Молло і не схибив.

"Зорі" треба було пропустити двічі, щоб прокинутись. В останні десять хвилин луганці притиснули суперника до воріт. Але гості тепер вже грамотно зіграли в обороні. Тому реальної небезпеки так і не виникло.

ЛНЗ вперше в сезоні здобув перемогу на виїзді. Команда набрала 18 балів і піднялась на 7-му сходинку. "Зоря" з 15-ма очками опустилась на 9-те.