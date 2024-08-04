УПЛ: "Лівий Берег" на останніх хвилинах програв ЛНЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

ЛНЗ – "Лівий Берег" – 1:0

Гол: Ассінор, 90+3

Обидві команди активно розпочали матч. Перспективнішими виглядали атаки господарів. Зокрема, з двома непростими ударами Ассінора впорався кіпер киян Механів. Не зміг пробити воротаря з меж штрафного і Яшарі.

"Лівий Берег" відповіли в середині тайму. Спершу Войцеховський ледь не перекинув м'яч через Кучеренка. Натомість Микола Когут розім'яв голкіпера ударом зі середньої дистанції. Перед перервою той же Войцеховський пробив повз Кучеренка, але стража воріт ЛНЗ підстрахував оборонець.

"Насінники" володіли ініціативою і в другому таймі. На початку 45-хвилинки Ассінор на ближній стійці пробив головою в Механіва. Згодом не зміг переграти воротаря "лелек" ударом у дотик і Яшарі. "Лівий Берег" свій момент змарнував на 77-й – Колесник на добиванні відправив м'яч повз стійку.

Здавалося, що поєдинок рухається до нульової нічиєї. Та на третій доданій арбітром хвилині ЛНЗ вирвав перемогу. Це Ассінор виявився найспритнішим у хаосі біля воріт Механіва після стандарту та проштовхнув м'яч за лінію – 1:0 у підсумку.