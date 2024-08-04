УПЛ: "Левый Берег" на последних минутах проиграл ЛНЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

ЛНЗ – "Левый Берег" – 1:0

Гол: Ассинор, 90+3

Обе команды активно начали матч. Более перспективными выглядели атаки хозяев. В частности, с двумя непростыми ударами Ассинора справился кипер киевлян Механив. Не смог пробить вратаря из пределов штрафной и Яшари.

"Левый Берег" ответили в середине тайма. Сначала Войцеховский едва не перебросил мяч через Кучеренко. Николай Когут размял голкипера ударом со средней дистанции. Перед перерывом тот же Войцеховский пробил мимо Кучеренко, но стража ворот ЛНЗ подстраховал защитник.

"Семенники" владели инициативой и во втором тайме. В начале 45-минутки Ассинор на ближней штанге пробил головой в Механива. Впоследствии не смог переиграть вратаря "аиста" ударом в касание и Яшари. "Левый Берег" свой момент упустил на 77-й – Колесник на добивании отправил мяч мимо штанги.

Казалось, что поединок движется к нулевой ничьей. Но на третьей добавленной арбитром минуте ЛНЗ вырвал победу. Это Ассинор оказался самым ловким в хаосе у ворот Механива после стандарта и протолкнул мяч за линию – 1:0 в итоге.