УПЛ: "Кривбас" змарнував шанс вийти в лідери чемпіонату, "Оболонь" обіграла "Минай"

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Минай" – "Оболонь" – 0:1

Гол: Тарануха, 78

"Кривбас" – "Рух" – 1:3

Голи: Іліч, 42 (пенальті) – Руніч, 63, 68, Климчук, 66 (пенальті)

На Закарпатті "пивовари" могли засмутити господарів ще до перерви. Дмитрук ледь не закинув за комірець власному голкіперу, а з пострілом Приймака впорався Бандура. Далі воротар "Миная" парирував удари Суханова та Лук'янчука. Закарпатці зрідка огризалися.

Не змінився сценарій зустрічі в другій половині. "Оболонь" грала першим номером, "Минай" – намагався знайти момент у контратаці. Пощастило столичній команді. Єдиний м'яч на 78-й хвилині оформив Тарануха, який на дальній стійці замкнув простріл Османа.

Справжній трилер розгорнувся в Кривому Розі. До середини першого тайму "Кривбас" і "Рух" обмінялися напівнагодами, в яких на висоті опинилися воротарі Кліщук і Ледвій. А під завісу 45-хвилинки Іліч із сумнівного одинадцятиметрового вивів господарів уперед.

Львів'яни шокували відповіддю у середині другої половини. Упродовж п'яти хвилин "Рух" забив тричі. Спершу Руніч класним ударом із відскоку поклав під ближню стійку. Далі Климчук реалізував пенальті. Згодом оформив дубль Руніч, який опинився наодинці перед воротами й замкнув простріл Квасниці.

Перемога "Руха" позбавила "Кривбас" можливості вийти на перше місце в УПЛ. У команди Юрія Вернидуба залишилося 17 очок і друга сходинка. Натомість львів'яни піднялися на 5-те місце (12 пунктів).