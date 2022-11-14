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УПЛ: "Кривбас" здолав "Металіст" на виїзді

Фото: Матч пройшов у "британській" атмосфері (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою криворізького "Кривбаса" над харківським "Металістом" завершився матч 13-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Металіст" – "Кривбас" – 0:1

Гол: Волошин, 73

У дебюті команди обмінялися небезпечними нагодами. Спершу криворіжець Дебелко опинився на ударній позиції на куті штрафного, але його небезпечний постріл кіпер перевів на кутовий. У відповідь Панасенко оформив чи то простріл, чи то удар із гострого кута, а м'яч просвистів поруч зі стійкою.

Ще одну нагоду "Металіст" змарнував у серединій тайму. Це Танковський отримав м'яч перед карною зоною "Кривбаса" та струсонув поперечину пострілом метрів із 15-ти. А під завісу тайму його удар головою впритул у дальній кут парирував Сарнавський.

Після перервою ініціативою володіли номінальні господарі. Ось Книш завдав удар із лінії штрафного після передачі з лівого флангу. У відповідь Дебелко вискочив на побачення з Костиком, обіграв його, але не влучив у порожні ворота з гострого кута...

А на 73-й хвилині "Кривбас" відкрив рахунок. Волошин отримав м'яч перед карною зоною "Металіста", розвернувся і пробив точнісінько в нижній кут. Завадити вихованцю "Динамо" ніхто з харків'ян не зумів.

У фінальні хвилини штурм як такий господарі не змогли організувати. Як наслідок, команда Юрія Вернидуба відсвяткувала третю перемогу в сезоні та покинула зону перехідних матчів. Тепер криворіжці мають в активі 12 очок і 11-те місце в турнірній таблиці.

До слова, напередодні "Дніпро-1" зіграв унічию з "Ворсклою" на Закарпатті.

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