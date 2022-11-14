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УПЛ: "Кривбасс" одолел "Металлист" на выезде

Фото: Матч прошел в "британской" атмосфере (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой криворожского "Кривбасса" над харьковским "Металлистом" завершился матч 13-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Металлист" – "Кривбасс" – 0:1

Гол: Волошин, 73

В дебюте команды обменялись опасными возможностями. Сначала криворожец Дебелко оказался на ударной позиции на углу штрафной, но его опасный выстрел кипер перевел на угловой. В ответ Панасенко оформил то ли прострел, то ли удар с острого угла, а мяч просвистел рядом со штангой.

Еще один момент "Металлист" упустил в середине тайма. Это Танковский получил мяч перед штрафной зоной "Кривбасса" и встряхнул перекладину выстрелом метров с 15-ти. А под занавес тайма его удар головой в упор в дальний угол парировал Сарнавский.

После перерыва инициативой владели номинальные хозяева. Вот Кныш нанес удар с линии штрафной после передачи с левого фланга. В ответ Дебелко выскочил на свидание с Костиком, обыграл его, но не попал в пустые ворота с острого угла.

А на 73-й минуте "Кривбасс" открыл счет. Волошин получил мяч перед штрафной зоной "Металлиста", развернулся и пробил точно в нижний угол. Помешать воспитаннику "Динамо" никто из харьковчан не сумел.

В финальные минуты штурм как таковой хозяева не смогли организовать. Как следствие, команда Юрия Вернидуба отметила третью победу в сезоне и покинула зону переходных матчей. Теперь криворожцы имеют в активе 12 очков и 11-е место в турнирной таблице.

К слову, накануне "Днепр-1" сыграл вничью с "Ворсклой" на Закарпатье.

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