УПЛ: "Кривбас" впевнено переграв "Верес"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Верес" – "Кривбас" – 0:2

Голи: Аду, 12, Стецьков, 81 (пенальті)

Вилучення: Сміян, 28 (друга жовта картка) – Романчук, 51 (пряма червона картка)

Активний старт зустрічі обернувся швидким голом. Попри високий пресинг рівнян, повели в рахунку підопічні Юрія Вернидуба. Це Соса після передачі Вакулка пробив із меж штрафного, голкіпер відбив м'яч, але Аду вчасно опинився на добиванні.

Ще сумнішими справи "Вереса" стали на 28-й хвилині. На лівому фланзі оборони Сміян пішов у грубий підкат проти Кузика та отримав жовту картку. Проте, "гірчичник" виявився для флангового оборонця господарів другим, тож рівняни залишилися в меншості.

"Кривбас" повернув інтригу в матч на старті другої половини. Дахновський втік на побачення з голкіпером із центрального кола, тож Романчук вимушено сфолив перед штрафним і отримав пряму червону. Покарання могло бути серйознішим, але Кліщук парирував удар Степанюка зі штрафного.

У відповідь криворіжець Хомченовський через кілька хвилин пробив поруч зі стійкою. Такий багатий на події старт тайму, однак, належного розвитку не отримав. Гострота біля воріт обох команд виникала нечасто, але під завісу поєдинку "Кривбас" подвоїв перевагу – Стецьков реалізував одинадцятиметровий за фол Шарая.

Завдяки перемозі команда Вернидуба піднялася на 6-те місце в турнірній таблиці (6 очок). Тим часом "Верес" опустився на 14-ту позицію. Підопічні Олега Шандрука в новому сезоні набрали лише 1 пункт.