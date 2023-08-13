УПЛ: "Кривбас" удома впевнено здолав ЛНЗ

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Кривбас" – ЛНЗ – 2:0

Голи: Бескоровайний, 38, Задерака, 83

Повітряна тривога на Дніпропетровщині "відклала" старт зустрічі на 45 хвилин. Затримка, звісно, відобразилася на настроях команд. Спраглим до гри криворіжцям і гостям із Черкас бракувало ідей у завершальній стадії. Зате не бракувало бігової роботи.

Трохи цікавіше стало в середині тайму. Ось Кліщук перевів на кутовий удар Прядуна низом. Далі двічі пильність кіпера ЛНЗ Пенькова перевірили Хомченовський та Кожушко. Новий спалах активності припав на період перед перервою. Тоді ж "Кривбас" і повів – Бескоровайний підключився до атаки та з близької відстані відправив м'яч у сітку.

На старті другої половини ледь не підстеріг помилку Кліщука Пасіч. Проте, його підступний чи то навіс, чи то удар воротар перевів над поперечиною. Невдовзі вступив у гру й Пеньков, коли довелося рятувати ЛНЗ після удару Приходька. Знову бив із меж штрафного Кожушко – голкіпер черкащан витягнув із ближнього кута.

Гол назрівав і таки трапився на 83-й хвилині. Власну перевагу подвоїв "Кривбас" – у класичному стилі. Це Хомченовський виконав навіс із лівого флангу, а Задерака головою переграв Пенькова – 2:0 у підсумку.