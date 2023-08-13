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УПЛ: "Кривбасс" дома уверенно одолел ЛНЗ

Фото: Иван Дибанго (справа) приложился к победе хозяев (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" обыграл черкасский ЛНЗ в третьем туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Кривбасс" – ЛНЗ – 2:0

Голы: Бескоровайный, 38, Задерака, 83

 

Воздушная тревога в Днепропетровской области "отложила" старт встречи на 45 минут. Задержка, конечно, отразилась на настрое команд. Жаждающим игры криворожцам и гостям из Черкасс не хватало идей в завершающей стадии. Зато хватало беговой работы.

Немного интереснее стало в середине тайма. Вот Клищук перевел на угловой удар Прядуна низом. Далее дважды бдительность кипера ЛНЗ Пенькова проверили Хомченовский и Кожушко. Новая вспышка активности пришлась на период перед перерывом. Тогда же "Кривбасс" и повел – Бескоровайный подключился к атаке и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

На старте второй половины едва не подстерег ошибку Клищука Пасич. Однако его коварный то ли навес, то ли удар вратарь перевел выше перекладины. Вскоре вступил в игру и Пеньков, когда пришлось спасать ЛНЗ после удара Приходько. Снова бил из пределов штрафной Кожушко – голкипер черкащан вытащил из ближнего угла.

Гол назревал и все же случился на 83-й минуте. Собственное преимущество удвоил "Кривбасс" – в классическом стиле. Это Хомченовский исполнил навес с левого фланга, а Задерака головой переиграл Пенькова – 2:0 в итоге.

К слову, ранее "Днепр-1" разошелся миром с "Минаем" в третьем туре УПЛ.

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