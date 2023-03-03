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УПЛ: "Кривбас" на старті другого кола переграв "Колос" і піднявся в топ-6

Фото: Гол Віталія Вернидуба став вирішальним (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Із мінімальної перемоги над ковалівським "Колосом" розпочав весняну частину чемпіонату України криворізький "Кривбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Кривбас" – "Колос" – 1:0

Гол: Вернидуб, 61

Зустріч середняків вітчизняної першості стала яскравим втіленням поняття "весняний футбол". У стартові 45 хвилин на полі було вдосталь хаотичної гри з довгими передачами та невдалими спробами йти в обіграш на окремих ділянках поля. Зате моментів було обмаль.

Лише в дебюті команди обмінялися напівнагодами. Ковалівець Чоботенко після стандарту пробив вище воріт із кількох метрів. Натомість криворіжець Капич наважився на постріл із метрів 25-ти після перехоплення – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

На старті другої половини "Колос" заграв активніше. Упродовж кількох хвилин гості змарнували два моменти. Спершу Кравченко з льоту пробив повз ворота після скидки Лисенка головою. Далі сам досвідчений форвард опинився віч-на-віч із Сарнавським, але не зміг переграти кіпера.

"Кривбас" відповів двома ударами Микитишина, з якими, однак, впорався Волинець. Та фатальним для ковалівців став кутовий після другого пострілу хавбека криворіжців. Навіс із правого кута поля мав адресатом Вернидуба, який із лінії воротарського головою пробив у протихід воротарю – 1:0.

У фінальні півгодини "Колос" так і не зміг відповісти на гол господарів. Тим часом криворіжці цілком могли розвинути свою перевагу. Але той же Микитишин із вигідного становища пробив вище воріт. Та й одного м'яча "Кривбасу" вистачило для перемоги.

Три набрані очки дозволили команді Юрія Вернидуба обійти "Колос" і "Металіст 1925" у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Тепер "Кривбас" іде на 6-й позиції, маючи в активі 21 очко. У "хліборобів" залишилося 20 пунктів.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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