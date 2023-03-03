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УПЛ: "Кривбасс" на старте второго круга переиграл "Колос" и поднялся в топ-6

Фото: Гол Виталия Вернидуба стал решающим (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

С минимальной победы над ковалевским "Колосом" начал весеннюю часть чемпионата Украины криворожский "Кривбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Кривбасс" – "Колос" – 1:0

Гол: Вернидуб, 61

Встреча середняков отечественного первенства стала ярким воплощением понятия "весенний футбол". В стартовые 45 минут на поле было достаточно хаотической игры с длинными передачами и неудачными попытками идти в обыгрыш на отдельных участках поля. Зато моментов было крайне мало.

Только в дебюте команды обменялись полувозможностями. Ковалевец Чоботенко после стандарта пробил выше ворот с нескольких метров. В свою очередь криворожец Капич решился на выстрел метров с 25-ти после перехвата – мяч прошел рядом со стойкой.

На старте второй половины "Колос" заиграл активнее. В течение нескольких минут гости упустили два момента. Сначала Кравченко с лета пробил мимо ворот после скидки Лысенко головой. Дальше сам опытный форвард оказался тет-а-тет с Сарнавским, но не смог переиграть кипера.

"Кривбасс" ответил двумя ударами Микитишина, с которыми, однако, справился Волынец. Но роковым для ковалевцев стал угловой после второго выстрела хавбека криворожцев. У навеса с правого угла поля адресатом был Вернидуб, пробивший с линии вратарской головой в противоход вратарю – 1:0.

В финальные полчаса "Колос" так и не смог ответить на гол хозяев. Тем временем криворожцы вполне могли развить свое преимущество. Но тот же Микитишин из выгодного положения пробил выше ворот. Однако и одного мяча "Кривбассу" хватило для победы.

Три набранных очка позволили команде Юрия Вернидуба обойти "Колос" и "Металлист 1925" в турнирной таблице Премьер-лиги. Теперь "Кривбасс" идет на 6-й позиции, имея в активе 21 очко. У "хлеборобов" осталось 20 пунктов.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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