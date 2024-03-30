УПЛ: "Кривбас" переграв "Верес" на виїзді

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Верес" – "Кривбас" – 0:2

Голи: Кучеренко, 54 (автогол), Луньов, 89

Вилучення: Мрвальєвіч, 45+4 (В, пряма червона картка)

У дебюті команди обмінялися напівнагодами. Рівнянин Шастал після лонгболу Паста пробив поруч зі стійкою з меж штрафного майданчика. У відповідь криворіжець Прінс головою відправив м'яч повз ворота після навісу Задераки.

У середині тайму Дахновський після відскоку не поцілив у ворота з близької відстані після помилки суперника. Згодом Кузик небезпечно продовжив фланговий навіс, але ніхто з одноклубників задум партнера не розгадав, і м'яч пролетів повз рамку воріт "Вереса".

Можливо, ключовий епізод трапився під завісу першої половини. У доданий арбітром час Стецьков сфолив проти Мрвальєвіча. Чорногорський форвард надто бурхливо відреагував на фол, відмахнувся від опонента, отримав червону картку й залишив господарів у меншості.

"Кривбас" відкрив рахунок на старті другої 45-хвилинки. Не обійшлося без допомоги оборони "Вереса". Криворіжець Дібанго прострілив із лівого флангу, а Кучеренко, намагаючись перервати передачу, зрізав м'яч у власні ворота – 0:1.

Далі гості могли розвивати власну перевагу. Зокрема, Прінс спершу потужно пробив повз ворота, а потім відправив м'яч у руки голкіпера з перспективної позиції. Натомість Іліч після передачі Луньова не зміг пробити Паста, а По пробив повз ближню стійку низом.

Зрештою, "Кривбас" подвоїв перевагу на 89-й хвилині. Паст необачно вийшов із воріт на перехоплення передачі Соси, а Луньов скористався помилкою воротаря і відправив м'яч у сітку – 0:2 у підсумку. Завдяки перемозі підопічні Юрія Вернидуба продовжили ділити лідерство в чемпіонаті з "Шахтарем" (по 46 очок).