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УПЛ: "Кривбасс" обыграл "Верес" на выезде

Фото: Криворожцы взяли три очка в Ровно (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" одолел "Верес" из Ровно в 22-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Верес" – "Кривбасс" – 0:2

Голы: Кучеренко, 54 (автогол), Лунев, 89

Удаление: Мрвальевич, 45+4 (В, прямая красная карточка)

 

В дебюте команды обменялись полувозможностями. Ровенчанин Шастал после лонгбола Паста пробил рядом со штангой из пределов штрафной. В ответ криворожец Принс головой отправил мяч мимо ворот после навеса Задераки.

В середине тайма Дахновский после отскока не попал в ворота с близкого расстояния после ошибки соперника. Впоследствии Кузык опасно продлил фланговый навес, но никто из одноклубников замысел партнера не разгадал, и мяч пролетел мимо ворот "Вереса".

Возможно, ключевой эпизод случился под занавес первой половины. В добавленное арбитром время Стецьков сфолил против Мрвальевича. Черногорский форвард слишком бурно отреагировал на фол, отмахнулся от оппонента, получил красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

"Кривбасс" открыл счет на старте второй 45-минутки. Не обошлось без помощи обороны "Вереса". Криворожец Дибанго прострелил с левого фланга, а Кучеренко, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в свои ворота – 0:1.

Дальше гости могли развивать собственное преимущество. В частности, Принс сначала мощно пробил мимо ворот, а затем отправил мяч в руки голкипера с перспективной позиции. Илич после передачи Лунева не смог пробить Паста, а По пробил мимо ближней штанги низом.

В конце концов "Кривбасс" удвоил преимущество на 89-й минуте. Паст опрометчиво вышел из ворот на перехват передачи Сосы, а Лунев воспользовался ошибкой вратаря и отправил мяч в сетку – 0:2 в итоге. Благодаря победе подопечные Юрия Вернидуба продолжили делить лидерство в чемпионате с "Шахтером" (по 46 очков).

К слову, ранее "Шахтер" в столице разгромил "Оболонь" с дублем Шведа.

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