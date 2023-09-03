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УПЛ: "Кривбас" переграв "Колос" на виїзді та закріпився в топ-4 першості

Київська область, Неділя 03 вересня 2023 18:55
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УПЛ: "Кривбас" переграв "Колос" на виїзді та закріпився в топ-4 першості Фото: Криворіжці здобули перемогу з великим рахунком (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" розгромив "Колос" із Ковалівки в 6-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Колос" – "Кривбас" – 0:3

Голи: Задерака, 14, 88, Понєдєльнік, 68

Криворіжці зуміли оформити швидкий м'яч. Після обміну моментами в дебюті "Кривбас" реалізував шанс на 14-й хвилині. Це Задерака скористався провалом оборони, вийшов віч-на-віч із голкіпером і відправив м'яч у кут.

Підопічні Юрія Вернидуба продовжили тиснути на ворота "хліборобів". Натомість господарі поставили на удари з дистанції. Ось Мякушко ледь не поцілив у дев'ятку зі штрафного, а Богданов із півкола штрафного майданчика пробив над поперечиною.

На старті другої половини "Колос" і "Кривбас" заграли обережніше. Поступово криворіжці осміліли та провели серію атак. Свої нагоди змарнували Іліч і Кожушко. Перший не зміг влучити в площину з гострого кута, а з пострілом другого під поперечину впорався Фесюн.

Однак, на 68-й хвилині не врятував і він. Допоміг хлопцям Вернидуба стандарт. Іліч подав кутовий з правого флангу, а Понєдєльнік без проблем замкнув дальню стійку – 0:2.

Далі "Кривбас" віддав ініціативу господарям. Натомість почав шукати свої нагоди в контратаках. "Колос" розмочити рахунок так і не зумів. Зате криворіжці забили втретє – Задерака замість очікуваного прострілу пробив із гострого кута й застав Фесюна зненацька.

Завдяки перемозі "Кривбас" піднявся на 3-тє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Криворіжці набрали 11 очок і випереджають "Рух" на один пункт. Львів'яни свій поєдинок зіграють пізніше. Тим часом "Колос" залишився на 7-й сходинці (8 очок).

До слова, напередодні "Шахтар" розгромом "Миная" зберіг лідерство в Прем'єр-лізі.

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