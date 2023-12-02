УПЛ: "Кривбас" за п'ять хвилин оформив камбек із "Олександрією", "Колос" не дотиснув "Оболонь"

Криворізький "Кривбас" здобув непросту домашню перемогу над "Олександрією", а "Колос" із Ковалівки та київська "Оболонь" не виявили сильнішого в 16-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Колос" – "Оболонь" – 0:0

"Кривбас" – "Олександрія" – 2:1

Голи: По, 78, Бізімана, 83 – Шулянський, 31

На Київщині "хлібороби" до перерви змарнували кілька моментів. Забити "пивоварам" могли Безбородько, Бондаренко, Болбат і Мякушко. Та в більшості випадків господарям бракувало влучності, в інших – упевнено діяв кіпер "Оболоні" Кичак.

Столичний колектив заграв сміливіше в другому таймі. Ось Дубко наважився на удар метрів із 30-ти – над поперечиною. Згодом після пострілу Суханова м'яч лише трохи розминувся з рамкою воріт. Знову мав нагоди забити "Колос". Але Кичак впіймав кураж і зупинив усі потуги ковалівців – 0:0 у підсумку.

Натомість обидві команди забили в Кривому Розі. "Кривбас" переважав у першій половині, але в рахунку повели олександрійці. Це Шулянський підхопив м'яч після невдалого штрафного та з льоту потужно пробив під поперечину. Кожушко і Задерака відповісти не зуміли.

Не щастило дуету команди Юрія Вернидуба й по перерві. М'яч до певного моменту вперто оминав ворота "жовто-чорних". Утім, тиск криворіжців таки дався взнаки під завісу зустрічі. Спершу "джокер" По пробив із лівої зони в ближній кут, а м'яч від стійки влетів у сітку. А згодом Бізімана розібрався в хаосі та проштовнхув сферу за лінію після відскоку – вольова перемога за "Кривбасом".

Завдяки перемозі підопічні Вернидуба наздогнали "Дніпро-1" нагорі турнірної таблиці (по 33 очки). Щоправда, "спортклубівці" свій поєдинок туру зіграють пізніше. Натомість "Колос" залишився на 7-й сходинці (21 пункт), а "Оболонь" (14) і "Олександрія" (13) – у нижній половині турнірної таблиці УПЛ.