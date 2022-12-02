УПЛ: "Кривбас" мінімально переграв "Чорноморець" в Одесі та піднявся вгору на три позиції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур, перенесений матч

"Чорноморець" – "Кривбас" – 0:1

Гол: Стецьков, 45+1

Вилучення: Джеймс, 83 (Ч, пряма червона картка)

Розпочали двобій колективи під орудою провідних українських тренерів на рівних. Як наслідок, на перший момент уболівальникам довелося зачекати до середину тайму. Це Понєдєльнік наважився пробити метрів із 25-ти, але за "моряків" зіграла стійка.

А ще за кілька хвилин той же хавбек "Кривбаса" завдав складного удару з підбирання після стандарту. Проте, Непогодов узяв м'яч намертво. Вельми доречно – на добиванні вже чатував форвард гостей Дебелко.

Та від голу одесити нікуди не втекли, пропустивши в роздягальню. На першій доданій арбітром хвилині Татарков продовжив на ближній навіс із кутового далі, а Стецьков на дальній стійці влучно пробив головою – 0:1.

Після перерви доволі швидко криворіжці отримали нагоду розвинути свій успіх. Ось Волошин отримав м'яч на куті штрафного після класної діагоналі, але вирішив обіграти голкіпера, опинився біля лінії поля і момент змарнував. А зіграв би в один дотик, то міг би й забити...

"Моряки" намагалися організувати вагому відповідь на всі випади "Кривбаса". Проте, більшість атак господарів поля були вкрай прогнозованими. Коли ж справа заледве доходила до удару, то проблем у Сарнавського з ліквідацією загроз не виникало.

Коли ж "Чорноморець" залишився у меншості після вилучення Джеймса (доволі суперечливого), то справи одеситів стали геть кепськими. Команда Романа Григорчука намагалася "вантажити" карну зону криворіжців закиданнями, навісами, прострілами. Та ті героїчно відстояли переможний рахунок і підуть зимувати на 8-й сходинці УПЛ (18 очок). Натомість "моряки" – в зоні вильоту (15-те місце, 10 пунктів).