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"Кривбас" дотиснув "Верес" і піднявся на друге місце в таблиці УПЛ

Кривий Ріг, Неділя 17 вересня 2023 19:01
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"Кривбас" дотиснув "Верес" і піднявся на друге місце в таблиці УПЛ Фото: Криворіжці відсвяткували успіх на рідній арені (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" у 7-му турі української Прем'єр-ліги переграв рівненський "Верес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Кривбас" – "Верес" – 2:1

Голи: Бескоровайний, 11, Іліч, 85 – Кучеров, 34 (пенальті)

Активний дебют зустрічі дозволив команді Юрія Вернидуба забити швидкий м'яч. Успіх криворіжцям принесла атака другим темпом. Паст упорався з ударом Кожушка з гострого кута, але м'яч відлетів прямісінько на Бескоровайного – оборонець впритул розстріляв ворота.

Рівняни, однак, поступово зуміли вирівняти гру. А ще до перерви гості навіть відігралися з допомогою VAR. Після розіграшу штрафного Задерака зіграв рукою поблизу власних воріт, а арбітриня Романюк після перегляду повтору вказала на позначку. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Кучеров.

Другий тайм багатим не гольові моменти не був. Фактично обидва голкіпери по два рази серйозно вступили в гру. Воротар "Вереса" Паст упорався з дальнім ударом Кожушка та ліквідував випад Приходька. Натомість Кліщук контролював ситуацію з пострілом Кучерова та впіймав м'яч після удару Яго.

"Кривбас" вирвав перемогу на 85-й хвилині. Героєм криворіжців став Іліч. Хорват опинився на ударній позиції після продовженого Приходьком прострілом Дібанго та відправив м'яч у сітку – 2:1 у підсумку.

Завдяки перемозі "Кривбас" набрав 14 очок і опинився на другій сходинці турнірної таблиці після "Шахтаря" (17 пунктів). Тим часом "Верес" залишився у зоні вильоту – 15-те місце, 4 очки.

До слова, напередодні пригадали головні подвиги Максимова-футболіста на фоні призначення в "Дніпро-1".

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