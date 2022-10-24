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УПЛ: "Кривбас" дотиснув "Інгулець" у більшості та здобув першу перемогу в сезоні

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Київ, Понеділок 24 жовтня 2022 16:32
УПЛ: "Кривбас" дотиснув "Інгулець" у більшості та здобув першу перемогу в сезоні Фото: Бойовий матч завершився перемогою "Кривбаса" (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою для криворізького "Кривбаса" завершився матч 9-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти "Інгульця" з Петрова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Кривбас" – "Інгулець" – 2:1

Голи: Дебелко, 72, 74 – Кравчук, 78

Вилучення: Смоляков, 61 (І, пряма червона картка)

У дебюті єдиний момент створили номінальні гості. Марусич подав штрафний із правого флангу, а Смоляков пробив головою з центральної зони – поруч зі стійкою. Далі ж команди збилися на силову боротьбу з великою кількістю фолів.

Відсидівши в укритті понад годину через повітряну тривогу, команди фактично заново розпочали зі середини першого тайму. І знову нагоду для "Інгульця" організував Марусич, який відкинув на Смолякова передачу Запорожця в центр карної зони. Щоправда, партнер такого подарунку не очікував.

"Кривбас" нагадав про себе перед перервою. Це Дебелко прийняв фланговий навіс, розвернувся і потужно пробив – м'яч просвистів над правою дев'яткою. А всі намагання петровців зламати опір криворіжців на старті другого тайму зламав Смоляков, який у простій ситуації влетів у Сарнавського та "заробив" вилучення.

Для реалізації більшості господарям вистачило якихось 11 хвилин. До того ж, "Кривбас" забив двічі впродовж трьох хвилин зусиллями того ж Дебелка. Спершу форвард із зони перед воротарським майданчиком замкнув передачу Татаркова, а потім головою переправив у сітку навіс Микитишина – 2:0!

"Інгулець", однак, навіть удесятьох намагався нав'язати криворіжцям боротьбу. На 78-й хвилині петровці зуміли відквитати один м'яч. Одарюк кинув у прорив правим флангом Клименко, а той чи то невдало пробив, чи то прострілив на Кравчука, який завершив атаку гостей.

У фінальні хвилини "Інгулець" намагався влаштувати штурм воріт "Кривбаса", та зрівняти рахунок петровцям не вдалося. Отже, "Кривбас" здобув першу перемогу після виходу в УПЛ перед сезоном 2022/23. Тепер в активі криворіжців 6 очок і 13-те місце. "Інгулець" же впав на дно ліги (4 пункти).

До слова, напередодні "Динамо" зіграло внічию з "Ворсклою" і втратило нагоду піднядитися вгору таблицею УПЛ.

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