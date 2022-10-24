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УПЛ: "Кривбасс" дожал "Ингулец" в большинстве и одержал первую победу в сезоне

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Киев, Понедельник 24 октября 2022 16:32
УПЛ: "Кривбасс" дожал "Ингулец" в большинстве и одержал первую победу в сезоне Фото: Боевой матч завершился победой "Кривбасса" (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой для криворожского "Кривбасса" завершился матч 9-го тура отечественной Премьер-лиги против "Ингульца" из Петрового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Кривбасс" – "Ингулец" – 2:1

Голы: Дебелко, 72, 74 – Кравчук, 78

Удаление: Смоляков, 61 (И, прямая красная карточка)

В дебюте единственный момент создали номинальные гости. Марусич подал штрафной с правого фланга, а Смоляков пробил головой из центральной зоны – рядом со штангой. Далее команды сбились на силовую борьбу с большим количеством фолов.

Отсидев в укрытии более часа из-за воздушной тревоги, команды фактически заново начали в середине первого тайма. И снова возможность для "Ингульца" организовал Марусич, сбросивший на Смолякова передачу Запорожца в центр штрафной зоны. Правда, партнер такого подарка не ожидал.

"Кривбасс" напомнил о себе перед перерывом. Это Дебелко принял фланговый навес, развернулся и мощно пробил – мяч просвистел над правой девяткой. Все же попытки петровцев сломить сопротивление криворожцев на старте второго тайма сломал Смоляков, который в простой ситуации влетел в Сарнавского и "заработал" удаление.

Для реализации большинства хозяевам хватило каких-то 11 минут. К тому же "Кривбасс" забил дважды в течение трех минут усилиями того же Дебелко. Сначала форвард из зоны перед вратарской замкнул передачу Татаркова, а затем головой переправил в сетку навес Микитишина – 2:0!

"Ингулец", однако, даже вдесятером пытался навязать криворожцам борьбу. На 78-й минуте петровцы сумели отквитать один мяч. Одарюк бросил в прорыв правым флангом Клименко, а тот то ли неудачно пробил, то ли прострелил на Кравчука, завершившего атаку гостей.

В финальные минуты "Ингулец" пытался устроить штурм ворот "Кривбасса", но сравнять счет петровцам не удалось. Итак, "Кривбасс" одержал первую победу после выхода в УПЛ перед сезоном 2022/23. Теперь в активе криворожцев 6 очков и 13-е место. "Ингулец" же упал на дно лиги (4 пункта).

К слову, накануне "Динамо" сыграло вничью с "Ворсклой" и упустило возможность подняться вверх в таблице УПЛ.

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