УПЛ: "Кривбасс" дожал "Ингулец" в большинстве и одержал первую победу в сезоне
Непростой победой для криворожского "Кривбасса" завершился матч 9-го тура отечественной Премьер-лиги против "Ингульца" из Петрового.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 9-й тур
"Кривбасс" – "Ингулец" – 2:1
Голы: Дебелко, 72, 74 – Кравчук, 78
Удаление: Смоляков, 61 (И, прямая красная карточка)
В дебюте единственный момент создали номинальные гости. Марусич подал штрафной с правого фланга, а Смоляков пробил головой из центральной зоны – рядом со штангой. Далее команды сбились на силовую борьбу с большим количеством фолов.
Отсидев в укрытии более часа из-за воздушной тревоги, команды фактически заново начали в середине первого тайма. И снова возможность для "Ингульца" организовал Марусич, сбросивший на Смолякова передачу Запорожца в центр штрафной зоны. Правда, партнер такого подарка не ожидал.
"Кривбасс" напомнил о себе перед перерывом. Это Дебелко принял фланговый навес, развернулся и мощно пробил – мяч просвистел над правой девяткой. Все же попытки петровцев сломить сопротивление криворожцев на старте второго тайма сломал Смоляков, который в простой ситуации влетел в Сарнавского и "заработал" удаление.
Для реализации большинства хозяевам хватило каких-то 11 минут. К тому же "Кривбасс" забил дважды в течение трех минут усилиями того же Дебелко. Сначала форвард из зоны перед вратарской замкнул передачу Татаркова, а затем головой переправил в сетку навес Микитишина – 2:0!
"Ингулец", однако, даже вдесятером пытался навязать криворожцам борьбу. На 78-й минуте петровцы сумели отквитать один мяч. Одарюк бросил в прорыв правым флангом Клименко, а тот то ли неудачно пробил, то ли прострелил на Кравчука, завершившего атаку гостей.
В финальные минуты "Ингулец" пытался устроить штурм ворот "Кривбасса", но сравнять счет петровцам не удалось. Итак, "Кривбасс" одержал первую победу после выхода в УПЛ перед сезоном 2022/23. Теперь в активе криворожцев 6 очков и 13-е место. "Ингулец" же упал на дно лиги (4 пункта).
К слову, накануне "Динамо" сыграло вничью с "Ворсклой" и упустило возможность подняться вверх в таблице УПЛ.
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