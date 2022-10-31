УПЛ: "Колос" у другому таймі дотиснув "Верес" удома

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Колос" – "Верес" – 2:0

Голи: Ільїн, 69, Чоботенко, 76

Якщо в дебюті активнішими були гості, то орієнтовно з 10-ї хвилини "хлібороби" витіснили рівнян із власної половини поля. А на 16-й "Колос" змарнував перший момент – Гагун передачею назад організував нагоду Ільїну, але той не зміг скористатися подарунком і не переграв кіпера.

А згодом схожу помилку виконав Курко. Кузик підхопив м'яч ліворуч і пробив низом поруч із ближньою стійкою. "Верес" відповів аж перед перервою. Це Шарай на вході в штрафний накрутив оборонців і потужним ударом струсонув дальню стійку!

Рівняни першими створили небезпеку в другій половині. На 54-й хвилині Кльоц завдав удару зі штрафного, а м'яч, зачепивши стінку, влучив у поперечину. Та за цим моментом на полі побільшало позиційної боротьби, тож про нагоди на певний час довелося забути.

Зате зі спокійного русла "Колос" вийшов двома голами впродовж семи хвилин. Спершу Ільїн на випередження головою ефектно замкнув навіс Попова з правого флангу. А згодом Чоботенко на ближній стійці з другого поверху переправив у сітку воріт подачу Богданова з кутового.

А на 79-й хвилині розгромним рахунок міг робити Смирний. Проте, вихованець "Динамо" не зміг відправити м'яч уже в порожні ворота після навісу Попова з правого флангу зі стандарту. Але і з двома голами "Колос" довів матч до перемоги.

Завдяки успіху "хлібороби" піднялися на 5-те місце в УПЛ. В активі команди 15 очок. Натомість "Верес" опустився на 7-му сходинку (14 пунктів). Наступний тур першості розпочнеться 4 листопада.