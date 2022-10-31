УПЛ: "Колос" во втором тайме дожал "Верес" дома

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Колос" – "Верес" – 2:0

Голы: Ильин, 69, Чоботенко, 76

Если в дебюте активнее были гости, то ориентировочно с 10-й минуты "хлеборобы" вытеснили ровенчан из собственной половины поля. А на 16-й "Колос" упустил первый момент – Гагун передачей назад организовал возможность Ильину, но тот не смог воспользоваться подарком и не обыграл кипера.

А вскоре похожую ошибку совершил Курко. Кузик подхватил мяч слева и пробил низом рядом с ближней штангой. "Верес" ответил перед перерывом. Это Шарай на входе в штрафную накрутил защитников и мощным ударом встряхнул дальнюю стойку!

Ровенчане первыми создали опасность во второй половине. На 54-й минуте Клец нанес удар со штрафного, а мяч, зацепив стенку, попал в перекладину. Но после этого момента на поле стало больше позиционной борьбы, так что о моментах на время пришлось забыть.

Зато из спокойного русла "Колос" вышел двумя голами в течение семи минут. Сначала Ильин на опережение головой эффектно замкнул навес Попова с правого фланга. А впоследствии Чоботенко на ближней стойке со второго этажа переправил в сетку ворот подачу Богданова с углового.

А на 79-й минуте разгромным счет мог делать Смирный. Тем не менее, воспитанник "Динамо" не смог отправить мяч уже в пустые ворота после навеса Попова с правого фланга со стандарта. Но и с двумя голами "Колос" довел матч до победы.

Благодаря успеху "хлеборобы" поднялись на 5-е место в УПЛ. В активе команды 15 очков. "Верес" опустился на 7-е место (14 пунктов). Следующий тур первенства начнется 4 ноября.