УПЛ: "Карпати" здолали "Рух" в останньому львівському дербі

УПЛ. 25-й тур

"Карпати" – "Рух" – 3:1

Голи: Бруніньйо, 20, Невес, 45, Підгурський, 72 (автогол) – Пастух, 89

Рахунок у дербі відкрив карпатівець Бруніньйо в результаті красивої атаки бразильців. Невес відгукнувся на подачу з флангу та в дотик залишив м'яч співвітчизнику, який переграв Ледвія з близької відстані. Це вже восьмий гол футболіста в поточному чемпіонаті.

А під завісу тайму відзначився і сам Невес. Це також знакова подія, оскільки бразилець забив свій дебютний гол в УПЛ, для чого йому знадобилося аж 25 матчів. Бразилець грає у Львові з літа 2023-го. Виступав ще у Першій лізі, де забив 12 голів. А от відкрити лік м'ячам в еліті йому ніяк не вдавалось.

У другому таймі забивали лише гравці "Руха". Спочатку, правда, у власні ворота. На 72-й хвилині, після подачі кутового, головою пробив карпатівець Чачуа, після чого м'яч влучив у Підгурського та влетів у ворота. Гол можна було б записати й на гравця "Карпат", але організатори вирішили "віддати" його футболісту "Руха" та трохи зіпсувати йому особисту статистику.

Номінальні гості все ж таки відзначились голом престижу і тим самим перервали серію "Карпат" без пропущених м'ячів у домашніх матчах. Вона тривала з вересня і склала більше 800 хвилин. Пастух відгукнувся на подачу з кутового і сильно пробив головою під поперечину. Голкіпер "левів" Кінарейкін мав рятувати свою команду, але помилився та пустив м'яч у ворота.

У турнірній таблиці УПЛ суперники залишились на попередніх позиціях. "Карпати", маючи 39 очок, йдуть 5-ми, а Рух – 9-й з 30-ма пунктами.