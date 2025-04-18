УПЛ: "Динамо" розгромило "Оболонь" – Ярмоленко забив у третьому матчі поспіль та повторив рекорд Реброва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

УПЛ, 25-й тур

"Динамо" – "Оболонь" – 3:0

Голи: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (пенальті), Буяльський, 67

Перший тайм пройшов за повної переваги "Динамо", але майже без гостроти. "Оболонь" виходила в атаки нечасто, але вже на початку гри мала два чудові гольові шанси.

Спочатку Бичек сильно пробив здалеку, Нещерет парирував, але прямо на Ільїна: півзахисник "Оболоні" такого подарунку не очікував і не скористався моментом. А потім Груша вивів Стасюка на вбвичу позицію: той просто зобов'язаний був забивати, проте пробив повз дальню стійку.

"Динамо" дуже довго запрягало, проводячи одну за одною свої схематичні атаки, які захисники суперника розгадували без проблем.

А гол "біло-сині" забили після нестандартного розіграшу штрафного. Поки захисники "Оболоні" гадали, хто буде бити – Дубінчак чи Буяльський, останній несподівано відпасував на Ярмоленка, який перебував за межами штрафного. А ветеран "Динамо" у дотик лівою ногою запустив у ворота суперників свою фірмову дугу.

Ярмоленко відзначився в третьому матчі чемпіонату поспіль. Окрім того, він зрівнявся з Сергієм Ребровим за кількістю забитих м'ячів за "Динамо" в чемпіонаті України – в обох тепер по 113. А ще – Ярмоленко наблизився до найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України. Попереду нього лише Євген Селезньов (117 голів), а також Ребров та Максим Шацьких (по 123).

У другому таймі гра йшла до другого голу динамівців – його забив Ванат, реалізувавши пенальті, який сам і заробив. Фінальну точку поставив Буяльський – після того, як Герреро відібрав м'яч у суперників і виклав його партнеру по команді.

"Динамо" продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ. Після чергової перемоги перевага над "Олександрією" складає 6 очок, а над "Шахтарем", який має матч в запасі, -- 10. У наступному турі, 27 квітня, "Шахтар" і "Динамо" зійдуться в очному поєдинку.