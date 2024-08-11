УПЛ: "Карпати" сенсаційно розгромили "Кривбас"

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Карпати" – "Кривбас" – 3:0

Голи: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 81

Нереалізований пенальті: Луньов, 19 (КК)

Криворіжці активніше розпочали матч і змарнували кілька нагод до середини першого тайму. Кожушко спершу пробив у Кемкіна з близької відстані, а потім відправив м'яч повз дальню стійку з льоту. А на 19-й хвилині Луньов не реалізував одинадцятиметровий за фол проти Хомченовського.

Цей епізод додав "зелено-білим" упевненості. Львів'яни почали діяти активніше та шокували "Кривбас" двома голами перед перервою. Спершу Шах класно зорієнтувався та другим темпом поклав у нижній кут. А потім Полегенько з рикошетом розрядив "гармату".

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Кліщук парирував удар Шаха з півкола штрафного, а Хомченовський відправив м'яч вище воріт із дистанції. Згодом не поцілили в дев'ятки з перспективних позицій криворіжці Рябов і Стецьков.

Зате "Карпати" можливістю збільшити перевагу скористалися сповна. Альварес завдав підступного удару здалеку, а Кліщук відбив перед собою. Утім, оборона проспала ривок Чачуа, який добив м'яч у сітку воріт бронзового призера УПЛ.

Зрештою, "леви" зберегли розгромний рахунок до фінального свистка. Львівський колектив здобув першу перемогу після повернення в елітний дивізіон. Натомість "Кривбас" зазнав першої поразки в новому сезоні.