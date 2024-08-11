RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УПЛ: "Карпаты" сенсационно разгромили "Кривбасс"

Фото: Львовяне остановили подопечных Юрия Вернидуба (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Львовские "Карпаты" одержали уверенную домашнюю победу над криворожским "Кривбассом" во втором туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Карпаты" – "Кривбасс" – 3:0

Голы: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 81

Нереализованный пенальти: Лунев, 19 (КК)

 

Криворожцы активнее начали матч и упустили несколько случаев к середине первого тайма. Кожушко сначала пробил у Кемкина с близкого расстояния, а затем отправил мяч мимо дальней стойки с лета. А на 19-й минуте Лунев не реализовал одиннадцатиметровый за фол против Хомченовского.

Этот эпизод придал "зелено-белым" уверенности. Львовяне начали действовать активнее и шокировали "Кривбасс" двумя голами перед перерывом. Сначала Шах классно сориентировался и вторым темпом положил в нижний угол. А потом Полегенько с рикошетом разрядил "пушку".

На старте второй половины команды обменялись моментами. Клищук парировал удар Шаха с полукруга штрафной, а Хомченовский отправил мяч выше ворот с дистанции. Впоследствии не попали в девятки с перспективных позиций криворожцы Рябов и Стецьков.

Зато "Карпаты" возможностью увеличить преимущество воспользовались сполна. Альварес нанес коварный удар издалека, а Клищук отбил перед собой. Впрочем, оборона проспала рывок Чачуа, добившего мяч в сетку ворот бронзового призера УПЛ.

В конце концов "львы" сохранили разгромный счет до финального свистка. Львовский коллектив одержал первую победу по возвращении в элитный дивизион. В свою очередь "Кривбасс" потерпел первое поражение в новом сезоне.

К слову, ранее "Динамо" в гостях одолело "Верес" с голами Шапаренко и Буяльского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныУПЛФК Карпаты