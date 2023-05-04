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УПЛ: "Інгулець" розписав нічию з "Кривбасом"

Фото: "Кривбас" не зміг дотиснути "Інгулець" у більшості (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершився матч 24-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги між петровським "Інгульцем" і "Кривбасом" із Кривого Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 24-й тур

"Інгулець" – "Кривбас" – 0:0

Вилучення: Головкін, 76 (І, друга жовта картка)

Криворіжці після неквапливого старту зустрічі поступово захопили ініціативу. Та першими реальну нагоду забити створили господарі. Нападник "Інгульця" Резепов на 22-й хвилині зачепився за м'яч перед штрафним, але небезпечним ударом поцілив у поперечину.

"Кривбас" натомість намагався вантажити оборону петровців фланговими навісами. Однак, гольових моментів до перерви гості так і не створили. У другому таймі підопічні Юрія Вернидуба спробували посилити тиск на редути "Інгульця". Але попереду знов краще себе проявили хлопці Сергія Ковальця – Нагієв із дистанції пробив у руки кіперу, а Козиренку лише трохи забракло, щоб поцілити в нижній кут.

На 75-й хвилині петровці лише дивом не забили. Це Кухарук виконав навіс із правого флангу, а Смоляков головою відправив м'яч у напрямку дальньої дев'ятки. Утім, Кліщук ефектним сейвом ліквідував загрозу.

А в атаці у відповідь "Кривбас" опинився в більшості. Головкін намагався зупинити прорив Микитишина, але сфолив на другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. Тут же Луньов міг покарати "Інгулець" за грубощі, але м'яч після його пострілу з гострого кута влетів у стійку!

Зрештою, дотиснути господарів криворіжці так і не зуміли. Команди поділили очки, тож залишилися на тих же місцях. "Кривбас" іде шостим (32 очки), а "Інгулець" – на 10-й сходинці (27 пунктів).

До слова, напередодні "Шахтар" здобув перемогу над "Минаєм" із голом-фантомом закарпатців.

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