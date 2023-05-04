УПЛ: "Ингулец" расписал ничью с "Кривбассом"

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Ингулец" – "Кривбасс" – 0:0

Удаление: Головкин, 76 (И, вторая желтая карточка)

Криворожцы после неторопливого старта встречи постепенно захватили инициативу. Но первым реальную возможность забить создали хозяева. Нападающий "Ингульца" Резепов на 22-й минуте зацепился за мяч перед штрафным, но опасным ударом попал в перекладину.

"Кривбасс" пытался грузить оборону петровцев фланговыми навесами. Однако голевых моментов до перерыва гости так и не создали. Во втором тайме подопечные Юрия Вернидуба попытались усилить давление на редуты "Ингульца". Но впереди снова лучше себя проявили ребята Сергея Ковальца – Нагиев с дистанции пробил в руки киперу, а Козыренко только немного не хватило, чтобы попасть в нижний угол.

На 75-й минуте петровцы только чудом не забили. Это Кухарук исполнил навес с правого фланга, а Смоляков головой отправил мяч в направлении дальней девятки. Впрочем, Клищук эффектным сэйвом устранил угрозу.

А в ответной атаке "Кривбасс" оказался в большинстве. Головкин пытался остановить прорыв Микитишина, но сфолил на второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно. Тут же Лунев мог наказать "Ингулец" за грубость, но мяч после его выстрела с острого угла влетел в штангу!

В конце концов дожать хозяев криворожцы так и не сумели. Команды поделили очки и остались на тех же местах. "Кривбасс" идет шестым (32 очка), а "Ингулец" – на 10-й строчке (27 пунктов).