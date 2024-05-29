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УПЛ: "Эпицентр" расписал ничью с "Вересом" в плей-офф

Киевская область, Среда 29 мая 2024 17:23
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УПЛ: "Эпицентр" расписал ничью с "Вересом" в плей-офф Фото: Команды не выявили сильнейшего в пригороде Киева (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Каменец-подольский "Эпицентр" разошелся миром с ровненским "Вересом" в первом переходном матче за место в украинской Премьер-лиге на новый сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, переходные матчи

"Эпицентр" – "Верес" – 1:1

Голы: Мороз, 28 – Гайдучик, 81

В дебюте встречи ровенчане выглядели опаснее. Больше всего старался Шастал, который до 25-й минуты упустил три возможности забить. В частности, он неудачно пробил с лета на ближней штанге, отправил мяч выше ворот с линии штрафной и попал в защитника после отскока.

В то же время перволиговый коллектив реализовал фактически первый момент. Беженар отнял мяч у Дахновского на чужой половине и отдал Морозу. Тот решил пробить издалека и с рикошетом от Вовченко пробил Когута – 1:0.

К концу 45-минутки "Эпицентр" едва не удвоил собственное преимущество. Сначала Кравчук на подборе не сумел переиграть Когута с убийственной позиции, а затем Стень в касание пробил выше ворот. Над перекладиной в начале второго тайма отправил мяч и Кристин.

Ровенчане же не воспользовались моментом на 66-й минуте, когда защитник с линии пустых ворот вынес мяч после удара Банады в падении. Какое-то время "Верес" не мог довести дело до последнего удара. Однако. под занавес поединка все же сравнял счет – Гайдучик головой замкнул навес Морозко с углового.

Итак, первый матч завершился вничью. Доля места в УПЛ определится 2 июня в Ровно. Стартовый свисток встречи намечен на 17:00.

К слову, ранее "Полесье" получило обе награды тура после победы над "Шахтером".

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