УПЛ: "Дніпро-1" втратив перемогу над "Ворсклою"

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Ворскла" – "Дніпро-1" – 1:1

Голи: Кравець, 67 – Піхальонок, 25

У дебюті активнішими були "спортклубівці". На стартовому відрізку дві нагоди змарнував Довбик. Удар форварда п'ятою з лінії воріт виніс оборонець, а згодом його постріл впритул парирував Різник, вчасним виходом зменшивши кут обстрілу.

Але на 25-й хвилині "Дніпро-1" повів у рахунку. Гол створив Довбик. Лідер атак дніпровців із кута карної зони бив у дальній кут, а перед воротами м'яч у сітку воріт підправив Піхальонок – 0:1.

Полтавці могли відігратися за кілька хвилин. Хтось із "спортклубівців", перериваючи фланговий простріл, відправив м'яч у поперечину власних воріт. У відповідь "Дніпро-1" організував свій випад із влучанням у каркас воріт, коли невтомний Довбик протиснув Зайкова.

На старті другої половини першою небезпека виникла біля воріт "Ворскли". Це Різник невпевнено зіграв на виході та подарував можливість для Назаренка, але відразу реабілітувався і відбив удар хавбека. Танчик на добиванні ж був неточним.

Цікавіше стало на 67-й хвилині, коли полтавці зрівняли рахунок завдяки стандарту. Валеф не пішов на подачу з кутового, а оборонці "Дніпра-1" із незрозумілих причин залишили без опіки опонентів, тож Кравець із кількох метрів без перешкод розстріляв кіпера – 1:1!

Попри очікування, зміна цифр на табло сповільнила гру. "Спортклубівці" виглядали втомленими, а господарі тимчасово втратили хист до атак. Та у фінальні хвилини "Ворскла" додала в активності й створила кілька небезпечних нагод.

На 83-й хвилині Олійник накрутив оборонця і від лінії поля відкинув під удар Степанюку, а той не зміг переграти Валефа в ближньому бою. Згодом бразильський воротар парирував постріл Павлюка метрів із десяти після прострілу Пердути.

Були й інші епізоди. Та дотиснути "Дніпро-1" полтавці не змогли. "Спортклубівці" залишилися в лідерах чемпіонату (32 очки). Натомість "Ворскла" наразі йде на 9-й позиції (14 пунктів).