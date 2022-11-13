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УПЛ: "Днепр-1" потерял победу над "Ворсклой"

Фото: Александр Пихаленок (справа) забил 4-й мяч в УПЛ (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей завершился стартовый матч 13-го тура отечественной Премьер-лиги между полтавской "Ворсклой" и "Днепром-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Ворскла" – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Кравец, 67 – Пихаленок, 25

В дебюте более активными были "спортклубовцы". На стартовом отрезке две возможности упустил Довбик. Удар форварда пяткой с линии ворот вынес защитник, а вскоре его выстрел в упор парировал Ризнык, своевременным выходом уменьшив угол обстрела.

Но на 25-й минуте "Днепр-1" повел в счете. Гол создал Довбик. Лидер атак днепровцев из угла штрафной зоны бил в дальний угол, а перед воротами мяч в сетку ворот подправил Пихаленок – 0:1.

Полтавчане могли отыграться через несколько минут. Кто-то из "спортклубовцев", прерывая фланговый прострел, отправил мяч в перекладину собственных ворот. В ответ "Днепр-1" организовал свой выпад с попаданием в каркас ворот, когда неутомимый Довбик продавил Зайкова.

На старте второй половины первой опасность возникла у ворот "Ворсклы". Это Ризнык неуверенно сыграл на выходе и подарил возможность Назаренко, но сразу реабилитировался и отразил удар хавбека. Танчик же на добивании был неточным.

Интереснее стало на 67-й минуте, когда полтавчане сравняли счет благодаря стандарту. Валеф не пошел на подачу с углового, а защитники "Днепра-1" по непонятным причинам оставили без опеки оппонентов, поэтому Кравец с нескольких метров беспрепятственно расстрелял кипера – 1:1!

Несмотря на ожидания, смена цифр на табло замедлила игру. "Спортклубовцы" выглядели уставшими, а хозяева временно потеряли талант к атакам. Но в финальные минуты "Ворскла" добавила в активности и создала несколько опасных возможностей.

На 83-й минуте Олейник накрутил защитника и от лицевой линии сбросил под удар Степанюку, но тот не смог переиграть Валефа в ближнем бою. Вскоре бразильский вратарь парировал выстрел Павлюка метров с десяти после прострела Пердуты.

Были и другие эпизоды. Но дожать "Днепр-1" полтавчане не смогли. "Спортклубовцы" остались в лидерах чемпионата (32 очка). "Ворскла" пока идет на 9-й позиции (14 пунктов).

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