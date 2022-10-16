УПЛ: "Дніпро-1" в останній атаці вирвав перемогу над "Рухом"

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Рух" – "Дніпро-1" – 2:3

Голи: Довгий, 30, Таллес, 52 – Довбик, 45+1 (пенальті), Гуцуляк, 59, Логінов, 90+5

Вилучення: Роман, 58 (Р, друга жовта картка), Слюсар, 78 (Р, друга жовта картка)

Стартовий відрізок двобою команди витратили на розвідку. Та вже перший продуманий підхід господарів до воріт "Дніпра-1" міг закінчитися голом. Валеф невдало невпенено зреагував на простріл Климчука, але Довгий не зміг завершити атаку.

"Спортклубівці" відповіли дальнім ударом від Піхальонка. Проте, постріл хавбека збірної України пройшов над воротами. А в серединій тайму він же на дальньому куті штрафного головою завершував атаку "Дніпра-1", але пробив поруч зі стійкою.

Щоправда, між цими епізодами гості встигли пропустити. Це Довгий із меж штрафного в падінні влучно замкнув простріл Бойчука з правого краю. Відігралися дніпровці вкрай банально перед перервою – Дідик зніс Громова, а Довбик переграв Паньківа з 11-метрової позначки.

Вкрай багатою на події стали перша чверть години в другому таймі. На 52-й хвилині небезпеку під час чергового флангового прострілу Бойчука невдало спробував ліквідувати Адамюк – центрбек "Дніпра-1" виніс м'яч прямісінько на Таллеса, який з льоту розстріляв ворота Валефа.

"Спортклубівці" додали в атаці після другого пропущеного м'яча. Як наслідок, оборона "Руха" дала тріщину – Роман на фланзі грубо зіграв проти Назаренка, побачив перед собою другий "гірчичник" і залишив господарів у меншості на вирішальні півгодини з гаком.

За грубість львів'ян "Дніпро-1" покарав відразу. Піхальонок майстерно навісив зі стандарту до штрафного майданчика "Руха", де Гуцуляк головою спрямував м'яч у дальній кут воріт – 2:2!

Після цього дніпровці прогнозовано затиснули суперника на власній половині та почав "вантажити" штрафний майданчик "Руха". Та до справді реальних нагод справа доходила вкрай рідко. Навіть друге вилучення в складі господарів (достроково відпочивати пішов Слюсар) стан справ не змінило не надто.

Та все ж "Дніпро-1" в останню мить зумів вирвати перемогу. На п'ятій доданій арбітром хвилині Логінов опинився перед порожніми воротами та замкнув простріл Горбунова з лівого флангу. В активі "спортклубівців" 6 перемог у шести матчах чемпіонату.